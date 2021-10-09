السفارة الأمريكية بالرياض: هجمات الحوثيين تثبت عدم اهتمامهم بالسلام

الرياض- (د ب أ):

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، استهداف ميليشيا الحوثي لمطار جازان،جنوب غرب ،السعودية ، مؤكدة أنه ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

وقالت السفارة ، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، السبت: "أسفر الهجوم الذي شنَّه الحوثيون على جازان الليلة الماضية عن إصابة المزيد من المدنيين، ومع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام".

وتابعت: "ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".

وحاولت ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار الملك عبدالله بطائرتين مفخختين مسيرتين، مساء أمس ، حيث اعترضتهما قوات التحالف، وأسفر الهجوم عن وقوع 10 إصابات (6 سعوديين و3 من بنجلاديش وواحد سوداني).

وعادت حركة السفر في مطار الملك عبدالله بجازان، إلى شكلها الطبيعي خلال الساعات الماضية، حيث تم وصول وإقلاع أكثر من 20 رحلة.