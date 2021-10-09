وزير الخارجية الإيراني من دمشق: سنبقى بكل قوة إلى جانب سوريا

دمشق- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن بلاده ستبقى بكل قوة إلى جانب سوريا مثلما وقفت إلى جانبها خلال مواجهتها الحرب الإرهابية ضد سوريا.

وعبر عبد اللهيان، لدى وصوله مطار دمشق الدولي اليوم، عن اهتمام بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع سوريا.

بدوره وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق بالمهمة وقال: "سوريا تدعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي".

وأضاف: "ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة".

ووصل عبداللهيان والوفد المرافق له إلى دمشق صباح اليوم وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي الوزير المقداد.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للوزير الإيراني إلى سوريا حيث زار دمشق في 29 اغسطس الماضي بعد أيام من تسلمه منصبه وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي .