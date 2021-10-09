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المرصد: قتيلان في غارة إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص

12:07 م السبت 09 أكتوبر 2021
المرصد: قتيلان في غارة إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص

جيش الاحتلال الإسرائيلي

دمشق- (بي بي سي):

قال ناشطون سوريون إن ضربة صاروخية استهدفت مطارا عسكريا في ريف حمص بوسط سوريا ما أسفر عن سقوط قتيلين من الجماعات المسلحة الأجنبية الموالية لإيران.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت مطار التيفور العسكري أسفرت أيضا عن إصابة عدد من السوريين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على مطار تيفور العسكري ما أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح.

ولم تعلق إسرائيل بعد على تلك التقارير.

ويُعتقد أن إسرائيل نفذت على مدار السنوات الماضية المئات من الغارات التي استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله اللبناني وأهدافا عسكرية إيرانية.

هذا المحتوى من

BBC
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