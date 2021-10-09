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فقد أكثر من 100 شخص جراء غرق مركب في نهر الكونغو

11:44 ص السبت 09 أكتوبر 2021
فقد أكثر من 100 شخص جراء غرق مركب في نهر الكونغو

غرق مركب في نهر الكونغو

وكالات:

أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية، السبت، أن أكثر من 100 شخص قضوا أو فقدوا في غرق مركب في نهر الكونغو ليل الاثنين/ الثلاثاء.

وعثر حتى مساء الجمعة على جثث 51 شخصا، فيما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين، وفق المتحدث باسم حاكم إقليم مونغالا (شمال شرق) نستور مغبادو.

وأكد لوكالة فرانس برس أن 39 شخصا نجوا من الكارثة.

وفي غياب بيان للركاب فإن عدد المفقودين مبني على تقديرات تستند إلى عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المركب.

وأوضح مغبادو أن المركب كان عبارة عن 9 زوارق آلية متصلة ببعضها البعض وليس مركبا بحد ذاته. ورجّحسبب الغرق "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية" ليلا.

ولم تنقل وسائل الاعلام الكونغولية التفاصيل المتعلقة بحجم الحادث إلا مساء الجمعة، وأكدتها سلطات الإقليم لوكالة فرانس برس صباح السبت.

وقال مغبادو إن سلطات مونغالا أبلغت كينشاسا بالغرق بعد الحادث مباشرة "لكن كانت لدينا تحفظات على الحصيلة" واحتاجب إلى "وقت لجمع كل العناصر".

وأضاف المتحدث أن البحث مستمر لانتشال جثث أخرى، مشيرا إلى أن الأمل في العثور على مزيد من الناجين "يتضاءل يوما بعد يوم".

وأعلن الحداد في المنطقة ثلاثة أيام اعتبارًا من الاثنين المقبل.

غرق مركب نهر الكونغو الكونغو الديمقراطية إقليم مونغالا

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