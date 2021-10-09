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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد: صحة الرئيس بايدن جيدة للغاية

06:48 ص السبت 09 أكتوبر 2021
المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد: صحة الرئيس بايدن جيدة للغاية

جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض

واشنطن- (أ ش أ):
أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة للغاية.

وأوضحت ساكي، في تصريح، للصحفيين، اليوم، أن بايدن لديه بعض الحساسية.

يأتي هذا التصريح بعد قلق البعض بشأن صحة بايدن بسبب سعاله واستخدامه منديلا للأنف خلال تصريحاته الجمعة.

ويشير مراقبون إلى أن السعال المتكرر ليس بجديد بالنسبة لبايدن، البالغ من العمر 78 عاما.

يذكر أنه خلال حملته الانتخابية الرئاسية في العام الماضي، قال الدكتور كيفين أوكونور طبيب بايدن، في تصريحات صحفية، إن بايدن يعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول وبعض الحساسيات الموسمية، إضافة إلى ارتجاع حمضي.​

هذا المحتوى من

Asha
جين ساكي البيت الأبيض جو بايدن

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