واشنطن تدين الهجوم على مسجد في قندوز شمالي أفغانستان

واشنطن- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال متحدث الوزارة نيد برايس- في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم على المصلين خلال صلاة الجمعة في قندوز، الذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وأعرب برايس عن تعازيه لأسر القتلى، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يستحق مستقبلا خاليا من الإرهاب.​