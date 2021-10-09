Masrawy logo white

الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

12:55 ص السبت 09 أكتوبر 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

الرئيس قيس سعيد

تونس- (أ ش أ):

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء رئيس هيئة السكك الحديدية التونسية من مهامه.

جاء ذلك على هامش زيارته للمصابين في حادث تصادم قطارين جنوب تونس مساء أمس الخميس بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، أنه سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.​

هذا المحتوى من

Asha
قيس سعيد تونس هيئة السكة الحديد جادث قطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا