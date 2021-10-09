الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

تونس- (أ ش أ):

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء رئيس هيئة السكك الحديدية التونسية من مهامه.

جاء ذلك على هامش زيارته للمصابين في حادث تصادم قطارين جنوب تونس مساء أمس الخميس بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، أنه سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.​