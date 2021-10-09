سانا: إصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي لمدنية حمص السورية

بيروت - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام رسمية ، مساء اليوم الجمعة ، أن ستة جنود أصيبوا ، ولحقت أضرار بالممتلكات بعد قصف صاروخي إسرائيلي على الريف الشرقي لمدينة حمص السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف بالصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى".

وأضاف التقرير أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا ، إن دوي انفجارات دوي أيضا سُمع في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية ، تزامنا مع هجوم إسرائيلي على مطار التيفور العسكري.

وذكر أن عددا من المسلحين المدعومين من إيران قتلوا في الضربات على مطار التيفور العسكري ، دون الخوض في تفاصيل.

وأوضح المرصد أن الهدف من الهجوم قرب حمص كان مطارا عسكريا يضم مستودعات أسلحة للمليشيات الموالية لإيران وقاعدة للطائرات المسيرة.