مصر تدين التفجير الارهابى الذى استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتقدمت مصر- فى بيان لوزارة الخارجية- بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

واكدت مصر مجدّدًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف بكافة أشكالها وصورها.