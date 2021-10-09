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ليبيا.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وأخرى للدفاع في طرابلس

12:13 ص السبت 09 أكتوبر 2021
ليبيا.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وأخرى للدفاع في طرابلس

اشتباكات بين مجموعات مسلحة ارشيفية

وكالات:

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن عددا من القتلى سقطوا في طرابلس خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية من جهة وقوة تابعة لوزارة الدفاع بالجهة الثانية.

وكشفت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق أن هناك أنباء عن مقتل نائب آمر القوة نقيب علي الجابري عقب اشتباكات مسلحة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني للقوة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن الاشتباكات متواصلة مع مسلحين يريدون اقتحام المقر الرئيسي لقوة دعم مديريات الأمن.

وأشار إلى مقتل عدد آخر من أعضاء قوة الدعم جراء الهجوم المسلح على المقر في طريق المطار.

وبحسب وسائل إعلام ليبية فإن القوة المهاجمة مقر قوة دعم مديريات الأمن تابعة للكتيبة "301" مشاة.

طرابلس ليبيا فيسبوك وزارة الداخلية الليبية

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