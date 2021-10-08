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التحالف: سقوط مقذوف على مطار الملك عبدالله بالسعودية

11:06 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
التحالف: سقوط مقذوف على مطار الملك عبدالله بالسعودية

العميد الركن تركي المالكي

الرياض - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى وجود 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

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تركي المالكي قوات تحالف دعم الشرعية مطار الملك عبدالله السعودية اليمن

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