التحالف: سقوط مقذوف على مطار الملك عبدالله بالسعودية

الرياض - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأشار المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى وجود 5 إصابات طفيفية بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.