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البيت الأبيض يأمر بنشر الوثائق المرتبطة باقتحام الكابيتول

10:42 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
البيت الأبيض يأمر بنشر الوثائق المرتبطة باقتحام الكابيتول

البيت الأبيض

واشنطن - (أ ش أ):

أمر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الأرشيف الوطني الأمريكي بالإفراج عن مجموعة من الوثائق الحكومية من فترة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وإرسالها للّجنة التي تحقق في هجوم أنصار ترامب على مبنر الكابيتول (مقر الكونجرس) في 6 يناير الماضي، معتبرا أن الظروف الفريدة المرتبطة بتلك الوثائق تقتضي الكشف عن محتواها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات للصحفيين، إن الإدارة الأمريكية ستدعم جهود لجنة الكونجرس في التحقيقات، مضيفة: "ضمن هذه العملية، حدّد الرئيس أن الامتياز التنفيذي الذي يحتاجه ترامب للإبقاء على سرية السجلات) ليس له ما يبرره بالنسبة لتلك المجموعة الأولى من الوثائق" التي توثق فترة الهجوم على الكابيتول، والتي قدمها الأرشيف الوطني للبيت الأبيض، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت "هذه فقط المجموعة الأولى من الوثائق، وسنقيم مظاهم الامتياز في كل حالة على حدة، لكن الرئيس أيضا كان واضجا في أنه يعتقد أنها من الأهمية القصوى لكل من الكونجرس والشعب الأمريكي الفهم الكامل لأحداث ذلك اليوم لمنعها من الوقوع مجددا".

كان الآلاف من أنصار ترامب قد حاصروا واقتحموا مقر الكونجرس في 6 يناير الماضي أثناء استعداد النواب لعقد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها المحتجون مزورة، في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي. وشهدت عملية الاقتحام أعمال تخريب وقُتل على إثرها 5 أشخاص. واتُّهم ترامب بالتحريض على تلك الاحتجاجات، ما دفع الديمقراطيون لمحاولة عزله من خلال الكونجرس.

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البيت الأبيض اقتحام الكابيتول واشنطن الولايات المتحدة

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