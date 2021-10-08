العراق: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 %

بغداد - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن نسبة التصويت الخاص بلغت 69 %.

ونقل تلفزيون"العراقية" عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قولها إن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بلغت 69 % وأن عدد المصوتين بلغ أكثر من 821 ألف ناخب وأن محافظة بابل سجلت أعلى نسبة مشاركة بلغت 80 %.

وحلت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية بنسبة 78 % فيما جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثالثة بنسبة 76 %، وسجلت محافظة الأنبار أقل نسبة مشاركة بلغت 59 %.

وكان مليون و196 ألفا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية قد ادلو اليوم بأصواتهم بالتصويت الخاص للانتخابات البرلمانية.