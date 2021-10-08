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العراق: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 %

09:32 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
العراق: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69 %

العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن نسبة التصويت الخاص بلغت 69 %.

ونقل تلفزيون"العراقية" عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قولها إن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بلغت 69 % وأن عدد المصوتين بلغ أكثر من 821 ألف ناخب وأن محافظة بابل سجلت أعلى نسبة مشاركة بلغت 80 %.

وحلت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية بنسبة 78 % فيما جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثالثة بنسبة 76 %، وسجلت محافظة الأنبار أقل نسبة مشاركة بلغت 59 %.

وكان مليون و196 ألفا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية قد ادلو اليوم بأصواتهم بالتصويت الخاص للانتخابات البرلمانية.

العراق المفوضية العليا المستقلة انتخابات العراق بغداد

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