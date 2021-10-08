جوتيريش يدين الهجوم "المروّع" على مسجد للشيعة في قندوز بأفغانستان

نيويورك - (أ ش أ):

أدان الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندوز، شمال شرق أفغانستان وخلف عشرات القتلى والجرحى، مشددا على ضرورة تقديم منفذي الهجوم للعدالة.

وقال المتحدث باسم جوتيريش ستيفن دوجاريك -في بيان نشرته المنظمة الأممية عبر موقعها الإلكتروني- "يدين الأمين العام بأشد العبارات الهجوم المروع اليوم على مسجد في قندوز، شمال أفغانستان"، مشيرا إى أن ذلك هو "ثالث هجوم ضد منشأة عبادة في أقل من أسبوع" في أفغانستان.

وأضاف البيان أن "الهجمات التي تستهدف عمدا المدنيين الذين بمارسون حقهم في ممارسة معتقدهم هي انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني. يجب تقديم المعتدين للعدالة". فيما أشار إلى توجيه الأمين العام تعازيه لأسر الضجايا وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.

وقُتل عشرات الأشخاص وأُصيب آخرون في الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة وتبنّى تنظيم "داعش" في أفغانستان (ولاية خراسان) مسئوليته، في ما وُصف بأه أعنف هجوم تشهده البلاد منذ مغادرة القوات الأمريكية.