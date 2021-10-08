Masrawy logo white

العراق.. الصمت الإعلامي للإنتخابات يدخل السبت حيز التنفيذ

08:37 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
العراق.. الصمت الإعلامي للإنتخابات يدخل السبت حيز التنفيذ

عبد الأمير الشمري

بغداد - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق مساء اليوم الجمعة أن الصمت الإعلامي للانتخابات العامة البرلمانية سيدخل يوم غد السبت حيز التنفيذ قبيل 24 ساعة من انطلاق التصويت العام بعد غد الأحد.

وقال الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري رئيس اللجنة الأمنية العليا للأنتخابات بالعراق في تصريح صحفي أن يوم غد السبت سيدخل الصمت الانتخابي والاعلامي للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية حيز التنفيذ.

ودعا جميع المرشحين إلى الالتزام الكامل بالصمت الانتخابي والاعلامي وأن القوات الأمنية ستواجه أية خروقات أمنية وتم إبلاغ جميع اللجان الأمنية في المحافظات بالالتزام بتنفيذ هذا الإجراء.

ويسبق الصمت الانتخابي والاعلامي انطلاق عمليات الاقتراع السري المباشر للإنتخابات البرلمانية بـ24ساعة حسب قانون الإنتخابات العراقي وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وبالتالي يمنع على جميع مرشحي الكتل السياسية والمستقلين المنتافسين في الانتخابات البرلمانية إقامة أي مهرجان أو مؤتمر أو تجمع جماهيري للترويج للبرامج الانتخابية.

عبد الأمير الشمري العراق بغداد قانون الإنتخابات العراقي الإنتخابات البرلمانية العراقية

الخبر التالى:

العاهل المغربي: ندشن مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود لمواصلة مسيرة التنمية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر حلم المونديال.. مصر 0-0 ليبيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا