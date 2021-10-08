الكاظمي: سأشرف شخصيا على عملية الأمن الانتخابي

بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الجمعة إن العراق ليس "ضيعة أو حديقة لأحد".

وأضاف في خطاب متلفز " نحن على مسافة ساعات لإنطلاق الانتخابات العامة المقبلة وسأشرف شخصيا على عملية الأمن الانتخابي يوم الأحد المقبل".

وتابع "عدة خطوات تفصلنا عن الإنتخابات المبكرة التي شكلت جوهر التغيير السياسي المنشود وإنني نأيت بنفسي وفريقي الحكومي الدخول كطرف منافس في الانتخابات المبكرة".

وقال الكاظمي عندما "استلمنا التكليف بتشكيل الحكومة كانت المؤشرات الاقتصادية تظهر عجزا كبيرا وبعد عام من إجراء الإصلاحات الاقتصادية أضفنا 12مليار دولار لاحتياطي الدولة وبناء مشاريع للغاز وميناء الفاو ورفع طاقة إنتاج الطاقة الكهربائية والدخول في مشاريع مشتركة مع دول الجوار في هذا المجال ومكافحة الفساد".

وأكد أن الحراك التشريني ( في أكتوبر 2020) مثل احتجاجا حقيقيا صالحا ورغبة حقيقية بالإصلاح ووفرنا كل الدعم لقواتنا الأمنية بكافة صنوفها ورغم كل الظروف فإن شعبنا سينعم بانتخابات أكثر أمنا مما سبقها للمرة الأولى منذ عام 2003.

وقال نأمل بمشاركة واسعة بالانتخابات المقبلة وإننا أمام فرصة تاريخية يجب ألا تضيع من أجل الإصلاح الشامل وانتخاب الأصلح في الأنتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "خطوات تفصلنا عن الانتخابات لإبعاد حيتان الفساد وصناعة المستقبل ولاتفرطوا بأصواتكم لإجراء انتقال مطلوب بالحياة السياسية".