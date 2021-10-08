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السفير الياباني يهنئ جيش وشعب مصر بذكرى انتصار أكتوبر

06:40 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
السفير الياباني يهنئ جيش وشعب مصر بذكرى انتصار أكتوبر

سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي

الأقصر - (أ ش أ):

هنأ السفير الياباني لدى مصر نوكي ماساكي، جيش وشعب مصر بمناسبة الذكري الـ ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في خارج مصر وداخلها، والنهضة التي تشهدها جمهورية مصر في جميع محافظاتها.

صرح بذلك حسين عبدالله الخبير السياحى في الشئون اليابانية، والمرافق للسفير خلال زيارته اليوم الجمعة إلى معبد إسنا بمحافظة الأقصر، كما قام بزيارة الراميسوم ومنطقة دير المدينة وراموزا وتمثالي ممنون ومدينة العمال بالبر الغربي بالأقصر.

وأعرب ماساكى -خلال زيارته- عن أمانيه لمصر بلد الأمن والأمان والازدهار والرخاء، عودة السياحة اليابانية في التدفق للمناطق الأثرية والسياحية مرة أخرى في أقرب وقت .

من جانبه، أكد حسين أن السفير اليابانى يتمتع بقضاء العطلات في الأقصر ويقدم دعوة للشعب الياباني بعودة الرجوع لزيارة المناطق الأثرية الرائعة للتمتع بالطقس الرائع ومشاهدة عظمة الفراعنة علي مر السنين، ويأمل أن يكون في افتتاح طريق الكباش العالمي الذي من المتوقع أن يكون حدث جديد من معجزات الفراعنة العظماء في مصر لإبهار العالم بالحضارة المصرية القديمة.

وكان قد وصل أمس الخميس السفير الياباني إلى الاقصر، وقام فور وصوله بزيارة لمعبد الأقصر ومشاهدة عرض خاص للصوت والضوء على البحيرة المقدسه بمعابد الكرنك الشهيرة، ومن المنتظر أن يستكمل غدا السبت زيارات المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي، ويرافقه الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق.

هذا المحتوى من

نوكي ماساكي الأقصر اليابان السيسي ذكرى انتصار أكتوبر

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