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إغلاق المراكز الانتخابية بعد إنتهاء عملية التصويت الخاص في العراق

05:48 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
إغلاق المراكز الانتخابية بعد إنتهاء عملية التصويت الخاص في العراق

العراق

بغداد - (د ب أ):

أغلقت المراكز الانتخابية أبوابها في العراق مساء اليوم الجمعة، بعد توقف عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية إلكترونيا.

وكان نحو مليون و196 ألفا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين في المراكز الإصلاحية قد شاركو بعملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العامة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم نتائج أولية لنسبة المشاركة في الانتخاب الخاص حتى منتصف النهار أظهرت فيه مشاركة نحو 40 % من العدد الكلي للناخبين في التصويت الخاص.

ومن المؤمل أن تقوم فرق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتعاون مع القوات الأمنية بنقل صناديق الإقتراع إلى مخازن آمنة.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تفقد اليوم عددا من المراكز الانتخابية وسير عملية التصويت الخاص في جانبي بغداد فضلا عن متابعة الخطة الأمنية للانتخابات .

وكشف عضو الدائرة الإعلامية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عماد الجميل أن عملية التصويت الخاص التي جرت اليوم لم تواجه أية مشاكل وجرت بانسيابية عالية وأعطت رسالة اطمئنان على إجراء عملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن أية نتائج لانتخابات التصويت الخاص لم تعلن عنها المفوضية العليا للانتخابات ستكون غير دقيقة.

العراق المراكز الانتخابية الانتخابات البرلمانية العراقية

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