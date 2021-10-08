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شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية تغرم رئيس وزراء الولاية لعدم ارتدائه قناع الوجه

05:35 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية تغرم رئيس وزراء الولاية لعدم ارتدائه قناع الوجه

دانيال أندروز

كانبرا - (أ ش أ):

فرضت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، غرامة قدرها 400 دولار على رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز؛ لخرقه قيود فيروس "كورونا" مرتين في عدة أيام.

وذكرت شبكة (إس بي إس) الإخبارية الأسترالية، أنه تم تصوير أندروز، وهو يسير في موقف سيارات ببرلمان الولاية بدون قناع، أمس الخميس، وفي واقعة أخرى، يوم الأربعاء الماضي، لم يرتد كمامة عندما اقترب من وسائل الإعلام؛ للإدلاء بتصريحات.

وأكدت شرطة فيكتوريا، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أصدر في حقه مخالفتين بقيمة 200 دولار للمخالفة الواحدة.

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دانيال أندروز ولاية فيكتوريا الأسترالية شرطة ولاية فيكتوريا قناع الوجه فيروس كورونا

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