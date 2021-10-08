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أغنى رجل في الدنمارك يمنح 17 ألف موظف راتب شهر مكافأة

05:33 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
أغنى رجل في الدنمارك يمنح 17 ألف موظف راتب شهر مكافأة

اندرس هولش بوفلسن

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلن أندريس هولش بوفلسن أغنى رجل في الدنمارك اعتزامه صرف مكافأة تعادل راتب شهر لجميع موظفيه والبالغ عددهم حوالي 17 ألف شخص بعد ارتفاع أرباح شركة الملابس التي يمتلكها إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان شركة بست سيللر التي تمتلك علامات تجارية شهرية في مجال الملابس مثل جاك أند جونز وفيرو مودا، القول إن الشركة ستصرف حوالي 300 مليون كورون (6ر46 مليون دولار) كمكافآت لحوالي 17 ألف موظف.

كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 61ر3 مليار كورون خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي. وتزيد هذه الأرباح بنحو 9 أمثال الأرباح المسجلة خلال العام السابق عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكثير من متاجر الشركة.

وقال بوفلسن في بيان "استطعنا التكيف من التحديات التي واجهناها ونجحنا في اتخاذ أكثر القرارات الصحيحة طوال الوقت" وكانت النتية "أفضل مما توقعنا ومما لم نكن نأمله".

يذكر أن ثروة بوفلسن تبلغ 9ر10 مليار دولار ليكون أغنى رجل في الدنمارك ويحتل المركز 206 على مستوى العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

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