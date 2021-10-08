مسؤول فلسطيني: اتفقنا مع مصر على بدء إنشاء المدينة السكنية الأولى في غزة

(وكالات):

قال رئيس اللجنة الفلسطينية لإعمار غزة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، إن الوفد الفلسطيني في القاهرة اتفق مع مسؤولين مصريين على عدد من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار في القطاع.

وفي التفاصيل، أوضح سرحان: " اتفقنا على البدء في التحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة "الأمريكية" غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصميمات اللازمة لها والتي تشمل، أيضاً، تطوير الشارع الواصل من مفترق العطاطرة شرقاً وحتى شارع الرشيد غرباً، بالإضافة الى إعادة إعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعين تقريباً، وكذلك البدء في التحضير لانشاء جسر فوق مفترق الشجاعية".

وأكد سرحان أن الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين؛ تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والأسفلت وخلافه و تقديم تسهيلات لتنقل المقاولين و رجال الأعمال عبر معبر رفح، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وتوقع سرحان أن يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء من إعادة اعمار الشارع في أقل من 6 شهور.

وأشار إلى وجود تفاهم حول آليات التنفيذ وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة الأعمال بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات المعتمدة والتي باتت جاهزة من خلال اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

في 18 مايو الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مساعدة قدرها 500 مليون دولار إلى غزة للمساهمة في إعادة إعمار القطاع الذي تدمرت أبنية كثيرة وبنى تحتية فيه بعد القصف الإسرائيلي المكثف.

وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية دخل حيز التنفيذ فجر 21 مايو.

وأكد سرحان أن العمل يجري حاليا على تجهيز مخططات البنية التحتية لمنطقة مفترق الشجاعية والذي سيشهد تركيب جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية الخانقة.

وقال سرحان إن وزارته تقوم بتذليل كل العقبات وتسهل مهام كافة الجهات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار وأن لجنة تنسيقية عليا تترأسها وزارته، وتضم وزارة الحكم المحلي والبلديات المختصة والجهات صاحبة العلاقة تتابع تنفيذ مشاريع المنحة المصرية والتي تشمل ثلاث مدن سكنية الأولى ستكون غرب بيت لاهيا والثانية غرب مدينة جباليا في منطقة الكرامة والثالثة ستكون في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، بالإضافة الى إنشاء جسور وطرق.

أما فيما يتعلق بإعادة إعمار الأبراج السكنية أوضح سرحان أن الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصريين بأن يتم البدء بعملية إعمار هذه الأبراج أو على الأقل التي ساهمت الأطقم المصرية بإزالة ركامها، مشيراً إلى أن المصريين وعدوا بوضعه ضمن الأولويات.