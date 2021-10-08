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بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي

04:44 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي

بولندا

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء البولندية "PAP" بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم الجمعة، القائم بالأعمال البيلاروسي، على خلفية مستجدات الوضع عند الحدود بين البلدين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الحدود البولندي أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسي أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

بولندا بيلاروسيا حرس الحدود البولندي

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