الصحة العالمية: نعمل على تعريف الحالة السريرية لمن لديهم أعراض كورونا طويلة المدى

جنيف - أ ش أ

قالت الدكتورة جانيت دياز مديرة الادارة السريرية بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة الدولية تعمل ومنذ الفترة الأولى لبداية وباء كورونا بهدف تعريف الحالة السريرية للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة المدى بعد الإصابة المؤكدة أو المحتملة بالفيروس.

وأشارت في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن التعريف سيساعد الأطباء على تحديد المرضى بسهولة أكبر وتزويدهم بالرعاية الحاسمة.

ولفتت دياز إلى أن حالة ما بعد كورونا تحدث لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة المؤكدة أو المحتملة بالفيروس، ونوهت إلى أنها عادة ما تكون 3 أشهر من بداية العدوى بالفيروس مع ظهور أعراض تستمر لشهرين على الأقل ولا يمكن تفسيرها بواسطة تشخيص بديل.

وأضافت مسؤولة منظمة الصحة أن الأعراض الشائعة تشمل الإرهاق وضيق التنفس والخلل الإدراكي وأيضا أعراض أخرى لها تأثير بشكل عام على الأداء اليومي للشخص.

وذكرت دياز أن الأعراض قد تتقلب أيضا أو تنتكس بمرور الوقت، وأشارت إلى أنه قد يكون هناك فيما بعد تعريف منفصل قابل للتطبيق على الأطفال.

وأوضحت أن ما يقرب من 10 إلى 20 % من مرضى كورونا يعانون من أعراض طويلة الأمد لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة الحادة بالفيروس، وقالت إن منظمة الصحة تشجع جميع السلطات الوطنية وواضعي السياسات والأطباء على اعتماد هذا التعريف.