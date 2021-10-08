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السعودية: إصابات كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض

04:11 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
السعودية: إصابات كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ):

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة أن حصيلة إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في المملكة إلى 547497 حالة مؤكدة، بزيادة 48 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 47 حالة .

وتم تسجيل41 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 536534 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8739 حالة وفاة.

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

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إجمالي المتعافين

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