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مسؤول في طالبان: مقتل وإصابة 100 شخص في انفجار مسجد قندوز

03:32 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
مسؤول في طالبان: مقتل وإصابة 100 شخص في انفجار مسجد قندوز

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار

(وكالات)

أفاد مسؤول في شرطة طالبان، اليوم الجمعة، بأن الانفجار الذي وقع في أحد المساجد بمدينة قندوز بشمال أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وقال دوست محمد عبيدة ، نائب قائد شرطة ولاية قندوز، إن "أغلبهم قتلوا". وقال إن الهجوم ربما نفذه انتحاري اختلط بين المصلين، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال عبيدة "أؤكد لأشقائنا الشيعة أن طالبان مستعدة لضمان سلامتهم" ، مضيفا أن التحقيق جار.

ِوفي حال تأكيد ذلك، سيكون عدد القتلى هو الأعلى منذ مغادرة القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" أفغانستان في نهاية أغسطس وسيطرة طالبان على البلاد.

انفجار قندوز انفجار مسجد أفغانستان حركة طالبان

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