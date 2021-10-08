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البحرين تعرب عن تضامنها مع تونس جراء حادث تصادم قطارين

03:18 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
البحرين تعرب عن تضامنها مع تونس جراء حادث تصادم قطارين

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تضامنها مع تونس الشقيقة جراء حادث تصادم قطارين في مدينة مقرين بالعاصمة تونس، والذي أسفر عن سقوط عشرات المصابين.

وأكدت "الخارجية البحرينية" - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - تعاطف وتضامن مملكة البحرين التام مع الحكومة والشعب التونسي الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الشركة التونسية للسكك الحديدية قد أعلنت، أمس الخميس، إصابة 33 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الأحواز الجنوبية، وفتح التحقيق اللازم للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين عنه.

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وزارة الخارجية البحرينية المنامة البحرين حادث تصادم قطارين تونس

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