البحرين تعرب عن تضامنها مع تونس جراء حادث تصادم قطارين

المنامة - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تضامنها مع تونس الشقيقة جراء حادث تصادم قطارين في مدينة مقرين بالعاصمة تونس، والذي أسفر عن سقوط عشرات المصابين.

وأكدت "الخارجية البحرينية" - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - تعاطف وتضامن مملكة البحرين التام مع الحكومة والشعب التونسي الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الشركة التونسية للسكك الحديدية قد أعلنت، أمس الخميس، إصابة 33 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين قطارين بمنطقة الأحواز الجنوبية، وفتح التحقيق اللازم للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين عنه.