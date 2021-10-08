الكويت تدين استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية

الكويت - أ ش أ

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ بالستي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.