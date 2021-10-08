اعتبارًا من الاثنين المقبل.. شهادات التطعيم المصرية مُعترف بها في المملكة المتحدة

القاهرة - أ ش أ

أعلن السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، اليوم الجمعة، أن شهادات التطعيم المصرية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" باتت معترف بها حاليا في المملكة المتحدة.

وقال السفير جاريث بايلي - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "- " شهادات التطعيم المصرية معترف بها الآن في المملكة المتحدة للراغبين في السفر من مصر".

وفى رسالة مسجلة عبر "تويتر"، أوضح السفير البريطانى " أننا كنا نتطلع إلى الترحيب بالعديد من المسافرين البريطانيين إلى مصر في ضوء القرار الأخير بإزالة مصر من القائمة الحمراء، ولكن اليوم يسعدنا كذلك إبلاغ أصدقائنا المصريين أن بريطانيا تعترف الآن بشهادة التطعيم المصرية ، إذا تم التطعيم بالكامل".

وأضاف أنه اعتبارا من يوم الإثنين، الموافق الموافق ١١ أكتوبر لن يضطر المسافر من مصر إلى بريطانيا للخضوع لإجراءات العزل والحجر الصحي التي كانت يتم فرضها على المسافرين عند الوصول إلى المملكة المتحدة قادمين من مصر، كما لن يضطر المسافر من مصر إلى إجراء تحليل الـ"بي سي آر " كورونا قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.

وقال السفير البريطانى إن المسافر من مصر إلى المملكة المتحدة يتعين عليه أن يكون قد حصل على دورة كاملة من لقاحات "استرازينيكا" أو "فايزر" أو "مودرنا" أو "جونسون" قبل ١٤ يوما على الأقل من الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتعين على المسافر إكمال نموذج تحديد موقع الركاب قبل ٤٨ ساعة من مغادرة مصر وحجز تحليل بى سى آر في اليوم التالي الذي سيتم فيه إجراؤه بعد الوصول إلى المملكة المتحدة، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وصفحات التواصل الاجتماعى.