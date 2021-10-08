انفجار يستهدف مسجدًا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة

كابول- (أ.ف.ب):

وقع انفجار الجمعة، قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، قاري سيد خوستي، لوكالة "فرانس برس"، أن انفجاراً وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال سكان محليون إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.