وفاة 14 شخصا إثر تسممهم بكحول مغشوش في روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت مديرية التحقيق بمقاطعة أورينبورج الروسية أن 14 شخصا أصيبوا بتسمم نتيجة لتناول مشروبات كحولية، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة من بائعي المشروبات الكحولية المغشوشة.

وذكر بيان للمديرية المذكورة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة، أن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في شرق مقاطعة أورينبورج بعد تناولهم لهذه المشروبات المغشوشة.

وأضافت مديرية التحقيق في بيانها: " لقد ثبت تورط رجل يبلغ من العمر 29 عاما من مدينة "أورسك" في تنظيم عملية إنتاج وبيع كميات كبيرة من منتجات خطرة تحتوي على كحول مغشوش"، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت أيضا مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما وامرأة عمرها 47 عاما لتورطهما في بيع هذه المشروبات المغشوشة للضحايا. وأوضح البيان أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرا لتحديد كل ظروفها وملابساتها.