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صحفيان فلبينية وروسي يفوزان بنوبل للسلام

11:34 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
صحفيان فلبينية وروسي يفوزان بنوبل للسلام

ماريا ريسا وديمتري موراتوف

(مصراوي):

أعلنت لجنة نوبل النروجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لكل من الصحفية والناشطة الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي ديمتري موراتوف.

وتسلم الجائزة التي تتألف من شهادة وشيك بقيمة عشرة ملايين كرونة (980 الف يورو) تقليديا في العاشر من ديسمبر ذكرى وفاة ألفريد نوبل (1833-1896).

وبعد جائزة السلام وهي الوحيدة التي التي تُمنح في العاصمة النروجية، سيعود موسم نوبل إلى ستوكهولم لمنح جائزة الاقتصاد الاثنين.

جائزة نوبل للسلام ماريا ريسا ديمتري موراتوف جائزة نوبل

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