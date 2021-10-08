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إصابة العشرات جراء زلزال في طوكيو

10:36 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
إصابة العشرات جراء زلزال في طوكيو

أرشيفية

طوكيو -(د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة أن زلزالا قويا ضرب منطقة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو ما أسفر عن إصابة 32 شخصا على الأقل.

وعدلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم شدة الزلزال الذي وقع مساء الخميس إلى 9ر5 درجة على مقياس ريختر، بعد أن كانت قد أعلنت في البداية أن شدته 1ر6 درجة.

وتسبب الزلزال في توقف مؤقت لرحلات بعض القطارات عالية السرعة وشبكات أنفاق السكك الحديدية.

وأفادت تقارير بانفجار أنابيب مياه وتضرر منازل في طوكيو والمناطق المحيطة بها بسبب الزلزال.

وضرب الزلزال مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو على عمق 75 كيلومترا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وتعتبر اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل.​

طوكيو زلزال اليابان الأرصاد الجوية اليابانية

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