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إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 7ر236 مليون حالة

08:48 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 7ر236 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 236 مليونا و760 ألفا و977 إصابة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و834 ألفا و268 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 1ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 8ر33 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 5ر21 مليون إصابة.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز

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