تركيا: الانتهاء من بناء 20 كيلومترا من الجدار الحدودي مع إيران

اسطنبول - (د ب ا):

أتمت تركيا بناء 20 كيلومترا من الجدار الحدودي مع إيران، المحاذي لولاية وان، جنوب شرقي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة من قبل تركيا، لمنع العبور غير القانوني للحدود، ومكافحة التهريب وتسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الخميس ، قال والي وان، أمين بيلماز، إنه تم بناء جزء من الجدار الحدودي مع إيران.

وأشار إلى استمرار بناء مخفرين حدوديين في المنطقة، فيما تم حفر خندق بطول 175 كيلو متراً.

وأضاف أن بناء الجدار الحدودي البالغ طوله الإجمالي 64 كيلو متراً، سيتم على 3 مراحل.

وأفاد باتمام بناء 20 كيلومترا من الجدار الحدودي، فيما تم الانتهاء من إنتاج الكتل الإسمنتية التي تكفي لبناء جدار على طول 34 كيلومترا.

يشار إلى أن طول الحدود بين تركيا وإيران تبلغ 560 كيلومترا ، الجزء الأكبر منها يحاذي ولاية وان.