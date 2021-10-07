Masrawy logo white

الناتو يسحب أوراق اعتماد أفراد من البعثة الروسية لمواجهة الأنشطة الروسية في أوروبا

08:55 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الناتو يسحب أوراق اعتماد أفراد من البعثة الروسية لمواجهة الأنشطة الروسية في أوروبا

حلف شمال الأطلسي الناتو

بروكسل - (أ ش أ):

أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف قرر سحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل لأنه كان ينبغي التحرك لمواجهة الزيادة في الأنشطة الروسية "الخبيثة" في أوروبا.

وقال ستولتنبرج في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس، إن الأمر ليس مرتبطا بحدث محدد، لكنه تم اكتشاف أن أفرادا من البعثة الروسية هم عملاء من الاستخبارات الروسية غير معلنين، مبينا في الوقت ذاته أنه تم ملاحظة زيادة في الأنشطة "الخبيثة" التي تقوم بها روسيا، على الأقل في أوروبا على حد قوله.

وكشف الأمين العام لحلف الناتو أنه اقترح على موسكو عقد اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي- روسيا "لمناقشة" الموضوع، لكن السلطات الروسية رفضت ذلك.

هذا المحتوى من

الناتو أوروبا حلف شمال الأطلسي الأنشطة الروسية

الخبر التالى:

التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة أطلقت من اليمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا