الناتو يسحب أوراق اعتماد أفراد من البعثة الروسية لمواجهة الأنشطة الروسية في أوروبا

بروكسل - (أ ش أ):

أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن الحلف قرر سحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل لأنه كان ينبغي التحرك لمواجهة الزيادة في الأنشطة الروسية "الخبيثة" في أوروبا.

وقال ستولتنبرج في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الخميس، إن الأمر ليس مرتبطا بحدث محدد، لكنه تم اكتشاف أن أفرادا من البعثة الروسية هم عملاء من الاستخبارات الروسية غير معلنين، مبينا في الوقت ذاته أنه تم ملاحظة زيادة في الأنشطة "الخبيثة" التي تقوم بها روسيا، على الأقل في أوروبا على حد قوله.

وكشف الأمين العام لحلف الناتو أنه اقترح على موسكو عقد اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي- روسيا "لمناقشة" الموضوع، لكن السلطات الروسية رفضت ذلك.