إيطاليا: التحديات في ليبيا وأفغانسان تتطلب تعاونًا بين دول الاتحاد الأوروبي

روما - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس، أن التحديات على الساحة الدولية، كتلك في ليبيا وافغانسان، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشار دراغي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما - إلى أن التحدي في ليبيا، في الوقت الحالي، هو ضمان إجراء الانتخابات، والمضي قدمًا في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق من خلال إيطاليا بمفردها بل بتعاون الدول الأخري معها.

من جانبها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - أن هناك تعاونًا وثيقًا بين روما وبرلين بشأن الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن إيطاليا تعمل منذ سنوات في ليبيا من أجل التغلب على الأزمة هناك ولديها معرفة عميقة بهذا البلد في شمال إفريقيا.

وفيما يخص أفغانستان، أوضح دراغي أن الحاجة إلى التعاون تنطبق أيضًا على (تحقيق) الأهداف التي ستكون أساس اجتماع قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان والتي تشمل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن القضايا الأمنية وحقوق الإنسان، قائلاً إن "الاستجابة للأزمة الإنسانية في أفغانستان هدف يمكن تحقيقه معًا. وهذا يعني التعاون الوثيق بين الدول الأوروبية في المقام الأول".