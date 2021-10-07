Masrawy logo white

قيس سعيد يبحث مع محافظ البنك المركزي التونسي الوضع الاقتصادي

05:32 م الخميس 07 أكتوبر 2021
قيس سعيد يبحث مع محافظ البنك المركزي التونسي الوضع الاقتصادي

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم الخميس بقصر قرطاج الرئاسي لمحافظ البنك المركزي التونسي.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.

هذا المحتوى من

قيس سعيد تونس البنك المركزي التونسي

الخبر التالى:

بعد التوتر مع فرنسا والمغرب.. الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. رسميا.. تأييد إيقاف القيد للزمالك لفترتين متتاليتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا