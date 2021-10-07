قيس سعيد يبحث مع محافظ البنك المركزي التونسي الوضع الاقتصادي

تونس - (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على بحث موقف الدين العام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم الخميس بقصر قرطاج الرئاسي لمحافظ البنك المركزي التونسي.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.