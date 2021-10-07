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الدنمارك توجه اتهامات لـ 3 نساء بعد إعادتهن من مخيم بسوريا

04:36 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الدنمارك توجه اتهامات لـ 3 نساء بعد إعادتهن من مخيم بسوريا

الدنمارك

كوبنهاجن- (د ب أ):

وجهت السلطات في الدنمارك اتهامات لثلاث نساء، تتضمن دعم الإرهاب والسفر بصورة غير قانونية لمناطق نزاعات، وذلك فور إعادتهن من مخيم في سورية.

وقال المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية، في بيان، إن النساء الثلاثة دنماركيات وجرى نقلهن جوا من مخيم الروج شمالي سورية أمس مع أطفالهن الـ 14، وجرى احتجازهن بمجرد وصول الطائرة التي أقلّتهم إلى الأراضي الدنماركية.

وقررت الحكومة الدنماركية في الربيع، بعد الكثير من الاضطرابات السياسية، إجلاء مواطنيها من المخيمات السورية، بناء على تقييم المخاطر الأمنية من أجهزة الاستخبارات، نظرا لانتمائهم لتنظيم داعش.

الدنمارك سوريا مخيم الإرهاب

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