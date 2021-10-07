بعد حالة وفاة.. ما علاقة متلازمة تخثر الدم بلقاح "جونسون آند جونسون"؟

كتبت- رنا أسامة:

تُوفيت امرأة في مقاطعة كينج بولاية واشنطن الأمريكية متأثرة بمتلازمة تخثر الدم النادرة، بعد تلقيها لقاح "جونسون آند جونسون" المُضاد لفيروس كورونا، وفق بيان صادر نشره موقع الصحة العامة في مدينة سياتل ومقاطعة كينغ كاونتي الأمريكيتين.

ولُقحت المرأة، التي كانت في أواخر الثلاثينيات من عمرها، بتاريخ 26 أغسطس، وقضت في 7 سبتمبر، إثر إصابتها بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS).

وقالت الصحة العامة في سياتل وكينج كاونتي، إن التشخيص تأكّد من جانب مشروع تقييم سلامة التحصين السريري التابع للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارًا بـ (سي دي سي CDC).

وأوضح البيان أن (السي دي سي) أبلغت عن 3 وفيات مؤكدة أخرى لمرض (TTS) على الصعيد الوطني.

وأكد متحدث باسم "جونسون آند جونسون" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تظل سلامة ورفاهية كل فرد يتلقى أحد منتجات جونسون آند جونسون على رأس أولوياتنا".

وأضاف المتحدث: "نؤيد بشدة زيادة الوعي بأعراض الأمراض النادرة الموضحة في بيان حقائق إدارة الغذاء والدواء الخاصة باللقاح، لضمان إمكانية التعرّف عليها بسرعة وعلاجها بشكل فعال".

ولم تحدّد وكالة الصحة المحلية هوية المرأة المتوفاة.

لكن في وقت مبكر من هذا الشهر، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أوريجونيان" نعيًا لـ جيسيكا بيرج ويلسون، المقيمة في سياتل، والبالغة من العمر 37 عامًا، والتي قالت إنها تُوفيت في 7 سبتمبر بسبب متلازمة تخثر الدم التي يُسببها لقاح نادر.

وأكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كينج للسي إن إن، أن ويلسون تُوفيت في 7 سبتمبر.

علاقة سببية معقولة

وفي بيان، قالت الـ(سي دي سي)، إنها كانت على دراية بالحالة، إذ أشارت في تقريرها إلى "علاقة سببية معقولة بين لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا وذلك المرض".

وقالت إنها ستُصدر معلومات محدثة عن حالات TTS في وقت لاحق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت السي دي سي على وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) بوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، بعد ظهور عدد قليل من التقارير عن حدوث جلطات دموية بين مُتلقيه، وغالبيتهم من النساء اللواتي تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

واستُؤنف استخدام اللقاح بعد فترة وجيزة، مع تحذير جديد حول مخاطر جلطات الدم، وتعليمات واضحة لمقدمي الرعاية الصحية حول العلاج المحدد المطلوب.

وأشار مسؤولو الصحة إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" كان آمنًا وفعالًا، وأضافوا أن فوائد جرعة واحدة منه تفوق مخاطره بكثير.

وفي الواقع، تُعتبر الجلطات الدموية الحادة من بين العديد من مخاطر كوفيد-19، حيث تسبب الفيروس في أكثر من 700 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

ولُقح أكثر من 186 مليون شخص في الولايات المتحدة بشكل كامل، بينما تلقى حوالي 15 مليون شخص لقاح "جونسون آند جونسون"، مع ظهور القليل من الآثار الجانبية الخطيرة.

مرض نادر الحدوث

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "يُعتبر مرض TTS نادر الحدوث. إذ يحدث بمعدل 7 لكل مليون امرأة تم تلقيحها بين 18 و49 عامًا.. وبالنسبة إلى النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عامًا أو أكبر، والرجال من جميع الأعمار، فإن هذا المرض أكثر ندرة".

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون"، يجب أن يحذروا من أعراض الجلطة الدموية مع نقص الصفائح الدموية لعدة أسابيع بعد التطعيم.

وينبغي طلب الرعاية الطبية فورًا عند ظهور أي من الأعراض التالية: (صداع شديد أو متواصل أو تشوش الرؤية، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو تورم في الساق، أو ألم مستمر في البطن).

ولا يُوجد أي خطر متزايد للإصابة بـ"TTS" بعد تلقي لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، بحسب ما أشارت إليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتبط مرض "TTS" أيضًا بلقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا، وهو غير مصرّح للاستخدام في الولايات المتحدة، لكنه يُستخدم على نطاق واسع في بلدان أخرى.