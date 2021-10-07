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لماذا حصد التنزاني عبدالرزاق جورنة جائزة نوبل في الآداب 2021؟

02:07 م الخميس 07 أكتوبر 2021
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كتب- مصراوي:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2021، للروائي التنزاني عبدالرزاق جورنة.

وفي حيثيات الفوز بالجائزة قالت الأكاديمية على موقعها الرسمي إن عبدالرزاق جورنة حصل على جائزة نوبل عام 2021 لاختراقه المتشدد والعاطفي لآثار الاستعمار ومصير اللاجئ في الخليج بين الثقافات والقارات.

وعبد الرزاق جورنة مواليد 20 ديسمبر 1948، روائي تنزاني يكتب بالإنجليزية ويقيم في بريطانيا.

من أشهر رواياته: "الجنة" (1994)، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لكل من جائزة بوكر وويتبريد، والهجران (2005)، ورواية باي ذا سي (2001)، والتي وصلت أيضا إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية، وأدرجت في القائمة المختصرة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز بجائزة الكتاب.

جائزة نوبل نوبل في الاداب عبدالرزاق جورنة

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