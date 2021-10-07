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إغلاق مطار لاس بالماس مجددا بسبب حمم بركانية

01:38 م الخميس 07 أكتوبر 2021
إغلاق مطار لاس بالماس مجددا بسبب حمم بركانية

زوجان يحتميان من الرماد البركاني في جزيرة لاس بالم

مدريد- (أ ف ب):

أغلق مطار جزيرة لاس بالماس الإسبانية مجددا صباح الخميس بسبب حمم منبعثة من بركان كومبري فييخا مستمرة منذ اسبوعين ونصف كما أعلنت شركة إدارة المطارات الاسبانية لوكالة فرانس برس.

وقالت ناطقة باسم الشركة إن "المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن" مضيفة انه يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه.

هذا الإغلاق، الثاني منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر "لن يستمر طويلا على الارجح" كما أضافت.

اعتبارا من مساء الأربعاء، حذرت شركة الطيران "بينتر" من انها ستلغي رحلات.

وقالت الشركة مساء الأربعاء في تغريدة "غدا، 7 اكتوبر سيتم الغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس. هذا التعليق سيستمر الى حين تحسن الأحوال والى ان نتمكن من الطيران مجددا بأمان".

ثم حذت شركة "كناري فلاي" حذوها مشيرة على تويتر أيضا الى انها تعلق بشكل مؤقت كل رحلاتها من والى لاس بالماس.

وخطوط الطيران مع الجزيرة التي كانت توقفت في 25 سبتمبر بسبب تدهور وضع السلامة، كانت استؤنفت بعيد ذلك.

وبدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر بدون أن يوقع اي قتلى او إصابات وأدى الى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص وتسبب بأضرار بالغة في هذه الجزيرة الصغيرة التي تعد 85 ألف نسمة.

بحسب آخر الأرقام التي قدمها معهد البراكين في الكناري لوكالة فرانس برس فان أكثر من ألف مبنى تدمر من جراء الحمم البركانية التي غطت 422 هكتارا من الجزيرة وقد وصلت الى البحر أيضا.

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