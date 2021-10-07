كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية؟

صورة حصلت عليها فرانس برس من وكالة تسنيم الإيراني

طهران/ بيونجيانج- (أ ف ب):

تضررت العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية على خلفية تجميد الأخيرة أرصدة مالية للجمهورية الإسلامية تقدّر بمليارات الدولارات، بسبب العقوبات الأمريكية، لتبلغ مرحلة لوّحت فيها طهران بمقاضاة سيول ومنعت إدخال بعض من منتجاتها.

وكانت إيران تحتل المركز الثالث بين الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، قبل انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران طالت قطاعات عدة من أبرزها صادرات النفط.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن سيول جمّدت في مصارفها، بضغط أمريكي، نحو ثمانية مليارات دولار هي بدل صادرات نفطية إيرانية تعود لحقبة ما قبل العقوبات.

ويقول عضو مجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي لوكالة فرانس برس "إجمالي أموالنا المجمّدة في المصارف الكورية الجنوبية يصل الى 7,8 مليارات دولار".

ويضيف النائب الذي يتابع الملف عن كثب "تسلّمت سيول (الصادرات النفطية). كان عليها أن تسدد ثمنها لكنها لم تفعل. كوريا الجنوبية ليست شريكا تجاريا أهلا للثقة، وتستحق أن تعاقب، ويجب أن تدفع الفوائد على هذه الأموال".

وارتكز التبادل التجاري بين البلدين على تصدير إيران نفطها الى كوريا الجنوبية، واستيرادها منتجات صناعية وأجهزة كهربائية وقطع غيار للسيارات.

وبلغ حجم التبادل 12 مليار دولار في عام 2017، لكنه انخفض بشكل حاد بعد العقوبات، الى نحو النصف في 2018، والى 2,4 مليار دولار في 2019، وفق السفارة الإيرانية في سيول.

انتظار "غير مقبول"

وشهدت علاقات البلدين بعض التوتر في الأشهر الماضية، خصوصا بعد احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية في يناير، قبل الإفراج عنها في أبريل.

وذكّر مسؤولون إيرانيون بعد احتجاز الناقلة، بمسألة الأرصدة المجمّدة، مع تأكيدهم عدم وجود رابط بين الملفين، وأن السفينة أوقفت على خلفية تسببها بـ"تلوث بحري".

وبعد مطالبات واتصالات بشأن الأرصدة لم تفضِ الى نتائج ملموسة، وفق مسؤولين إيرانيين، بدأت طهران في الآونة الأخيرة التلويح بإجراءات قضائية للمطالبة بأموالها المجمّدة، وهي جزء من مبالغ كبيرة تقول الجمهورية الإسلامية إنها محتجزة بفعل العقوبات في دول عدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هذا الشهر "الضغوط الأميركية (على سيول) هي واقع، لكن لا يمكننا أن نستمر في صرف النظر عن هذه المسألة".

وأشار الى أنه ما لم تتخذ سيول إجراءات سريعة، ستجيز حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي للمصرف المركزي الإيراني، الشروع في إجراءات قضائية للمطالبة بالأرصدة المجمّدة.

وأكد أمير عبداللهيان أنه طلب من نظيره الكوري الجنوبي تشونغ إوي-يونغ في اتصال هاتفي السماح باستخدام الأرصدة "في أقرب وقت"، لأنه "من غير المقبول أن ينتظر شعبنا منذ ثلاثة أعوام ونصف عام".

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيول أنه "لا يمكن تسليم الأرصدة الى إيران بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون التعاملات المالية مع طهران".

وأضاف لفرانس برس "نقلنا المبلغ (المستحق لطهران) عن صادرات النفط الى حساب بالوون (العملة الكورية) لصالح المصرف المركزي الإيراني. وعندما تقوم شركة كورية جنوبية بالتصدير الى إيران، تتلقى (لقاء ذلك) مبالغ من هذا الحساب بالوون".

كما دُفع نحو 16 مليون دولار من هذا الحساب في يونيو الماضي، لتسديد مستحقات على إيران الى الأمم المتحدة، وفق ما يؤكد مسؤولون كوريون جنوبيون.

إلا أن خطوات كهذه تبقى غير كافية من وجهة النظر الإيرانية.

ويقول سليمي "أعطى الأميركيون الضوء الأخضر ليقوم الكوريون الجنوبيون يتزود إيران بالبضائع بدلا من الأموال المجمّدة".

لكن المسؤول في الخارجية الكورية يشدّد على أن ذلك "غير دقيق"، مضيفا "في الوقت الراهن، يمكن فقط سداد ثمن المستلزمات الإنسانية مثل الأدوية، من هذه الأرصدة المجمّدة".

"نوعيتها أفضل"

وفي أواخر سبتمبر، طلب رئيسي من وزارتي المال والتجارة الإيرانيتين ضمان منع استيراد الأجهزة المنزلية المنتجة من شركتين كوريتين (يرجح أنهما أل جي وسامسونغ)، بناء على رسالة بهذا الشأن من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي أعطى أولوية لتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيسي "استفدنا من هذه الفرصة المتاحة (غياب المنتجات الكورية الجنوبية) خلال الأعوام الماضية لتحقيق تقدم نوعي في الإنتاج المحلي للأجهزة المنزلية".

وعلى رغم العقوبات الاقتصادية، تتوافر في الأسواق الإيرانية منتجات أجنبية عديدة، ومنها التجهيزات المنزلية الكورية الجنوبية التي لا يزال بعض الإيرانيين يفضّلون شراءها خصوصا لجهة جودتها الذائعة الصيت عالميا.

في متجر في حي أمين حضور بطهران الذي يضم أحد أبرز أسواق الأدوات المنزلية، تقول مريم التي تستعد للزواج قريبا لفرانس برس، "أفضّل شراء منتجات أجنبية. نوعيتها أفضل وأسعارها لا تختلف كثيرا عن تلك المصنّعة هنا".

ويؤكد البائع الشاب سجاد نزاريان أن "أكثر من 80 بالمئة من الزبائن يرغبون في شراء منتجات أجنبية".

لكن إيرانيين آخرين يفضّلون شراء المنتجات المحلية.

ويوضح أمين فائزي العامل في مجال تشغيل المعادن "أفضّل شراء المنتجات المصنوعة في إيران على تلك المستوردة، لأن (الأخيرة) أغلى ثمنا، وأريد دعم الإنتاج المحلي".

ويضيف "خلال الأعوام الماضية، وبينما كانت بلادنا خاضعة للعقوبات، تحسنت نوعية المنتجات الإيرانية. بات في إمكاني إيجاد غسالة أو تلفزيون أو براد ذات جودة ومصنّعة في إيران".