غينيا: تعيين مسؤول سابق لدى الأمم المتحدة رئيسًا للوزراء

كوناكري- (د ب أ):

بعد وقوع انقلاب عسكري في غينيا، عيّن زعيم المتمردين، الجنرال مامادي دومبويا، مسؤولا سابقا في الأمم المتحدة، كرئيس جديد للوزراء.

وأُعلن ليلة أمس الاربعاء عن ترشيح محمد بيفوجي، عبر التلفزيون الحكومي.

وبيفوجي، خبير زراعي عمل لدى اثنتين على الأقل من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهما "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" (ايفاد)، و"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو).

وأدى دومبويا اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، يوم الجمعة الماضي، مع تأكيده على أنه لن يشارك هو أو غيره من أفراد الجيش في الانتخابات في المستقبل.

ويقول دومبويا إن المتمردين يرغبون في صياغة دستور جديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وإصلاح النظام الانتخابي، ومحاربة الفساد في البلاد وإطلاق انتخابات حرة وشفافة.