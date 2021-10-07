السجن 15 شهرًا لأمريكي ادّعى أن مُصابًا بكورونا "لعق" البقالة بمتجر

كتبت- رنا أسامة:

حُكِم على رجل من ولاية تكساس الأمريكية بالسجن لأكثر من عام، بتهمة نشر خدعة تتعلق بفيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأظهرت الأدلة أن كريستوفر تشارلز بيريز (40 عامًا)، نشر رسالتيّ تهديد على "فيسبوك" في أبريل 2020، مُدعيًا أنه دفع مبلغًا ماليًا لشخص مصاب بـ كوفيد 19 "لعق المنتجات في محلات البقالة" بمنطقة سان أنطونيو "لترويع الناس" ومنعهم من نشر الفيروس، حسبما أكد مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من ولاية تكساس في بيان.

وأًدين بيريز، بحسب البيان، بتهمتين لانتهاك قانون اتحادي يجرم المعلومات الكاذبة والخداع المتعلقة بالأسلحة البيولوجية.

وتلقى مركز في تكساس خبرًا عبر الإنترنت في 5 أبريل 2020 يظهر لقطة شاشة للمنشور، وقام على إثر ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو بالتحقيق في الأمر.

وقال ممثلو الادعاء، في البيان، إن "التهديد كان كاذبًا. لم يدفع بيريز لشخص ما لنشر فيروس كورونا عمدًا في متاجر البقالة، وفق المحققين واعترافات بيريز نفسه".

ولم يرد محامي بيريز على الفور على طلب السي إن إن للتعليق.

وجاءت منشورات بيريز المفبركة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت كان فيه كورونا قد بدأ للتو في الانتشار على نطاق واسع في الولايات المتحدة - ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد وحول العالم.

وإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 15 شهرًا، يتعين على بيريز أيضًا دفع غرامة قدرها ألف دولار، بحسب البيان.

وقالت المحامية الأمريكية آشلي سي هوف، في بيان صحفي: "محاولة تخويف الناس بالتهديد بنشر أمراض خطيرة ليست مزحة".

كانت وزارة العدل الأمريكية أسّست فريق عمل خاص لمكافحة نشر المعلومات المضللة والاحتيال حول كوفيد-19 في مايو 2021.