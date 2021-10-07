اتهام 15 ضابطا في جيش كوريا الجنوبية بالتحرش الجنسي بعد انتحار جندية

سول- (بي بي سي):

أفادت أنباء أن 15 من ضباط الجيش في كوريا الجنوبية وجهت إليهم تهم بعد انتحار ضابطة برتبة رقيب أول في القوات الجوية، كانت قد اشتكت من تعرضها لتحرش جنسي.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن عشرات المسؤولين في الجيش سيواجهون إجراءات تأديبية، من بينهم ضابطان زُعم أنهما حاولا إقناع الضحية بالتخلي عن شكواها.

وانتحرت الضابطة بعد أن قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل زميلها في سيارة أثناء عودتهما إلى القاعدة.

وكانت الجندية قد أبلغت رؤسائها بذلك على الفور، لكن التحقيق وجد أنهم حاولوا التستر على الحادث والضغط عليها للتوصل إلى تسوية مع المعتدي.

وقد استقال رئيس القوات الجوية في كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا العام بعد اعترافه بمسؤوليته عن وفاة الجندية المذكورة.