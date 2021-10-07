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جونز هوبكنز: وفيات كورونا في أمريكا هذا العام تجاوزت عام 2020

11:22 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: وفيات كورونا في أمريكا هذا العام تجاوزت عام 2020

وفيات كورونا

نيويورك- (د ب ا):

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام تجاوزت عام 2020.

وسجلت أمريكا منذ الأول من يناير الماضي أكثر من 353 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، أي بزيادة تقدر بألف حالة مقارنة بأول عشرة أشهر من بداية الجائحة العام الماضي عندما تم تسجيل 352 ألف حالة وفاة.

وقالت ماري جو تريبكا الاستاذة في جامعة فلوريدا الدولية وخبيرة الأوبئة لصحيفة نيويورك ديلي نيوز إن سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار أدت لارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الافتقار لمناعة القطيع بسبب انخفاض وتيرة التطعيم ضد الفيروس.

وأشارت تريبكا إلى أن حملة التطعيم واسعة النطاق لم تتوافر حتى فصل الربيع، كما أنه كان تم تسجيل أكبر زيادة في حالات الاصابة في يناير الماضي بعد عطلات عيد الميلاد. كما أوضحت أنه على عكس عام 2020، هذا العام لم يشهد فرض إجراءات إغلاق موسعة.

وأوضحت تريبكا أن مقارنة عدد حالات الاصابة بحالات الوفاة تمثل أمرا رئيسيا.

وقالت: "كلما تم تسجيل عدد حالات إصابة أكثر، كلما ارتفعت حالات الوفاة "، على الرغم من أن ذلك يعتمد أيضا على وضع المصاب، حيث أن كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطرة تزداد فرصة إصابتهم بأعراض خطيرة للمرض وترتفع نسب وفاتهم.

وأضافت: "هناك خطورة للوفاة في جميع الفئات العمرية، لذلك كلما ارتفع عدد حالات الاصابة زادت نسبة الوفاة".

وأشارت تريبكا إلى أن سلالة دلتا غيرت من نسبة التطعيم المطلوبة لتحقيق مناعة القطيع.

وقالت" أتمنى أن نستطيع تحسين معدلات التطعيم حتى لا نشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة مثلما حدث هذا الصيف".

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