خطوة "تاريخية".. الصحة العالمي توصي بأول لقاح ملاريا للأطفال

وكالات:

في خطوة وُصف بالتاريخية، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح الملاريا الأول والوحيد في العالم بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، حيث تنتقل الملاريا بمستويات معتدلة إلى مرتفعة.

وأوضحت الصحة العالمية في بيان، أن هذه التوصية تأتي بناء على نتائج برنامج تجريبي مستمر أُجري في عيادات صحية للأطفال، في غانا، وكينيا، وملاوي.

وذكر البيان أن هذا البرنامج الذي أُطلق عام 2019، وشمل أكثر من 800 ألف طفل، تلقوا لقاح "RTS,S/AS01" والمعروف أيضًا باسم "موسكيريكس"، أظهرت نتائجه أنّه آمن، وكلفته مقبولة، وسهل التسليم، وأنّه يحمي بنسبة 30% من الإصابة بحالات الملاريا الشديدة.

ووصف المدير العام للصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، مضيفًا أن "لقاح الملاريا الخاص بالأطفال الذي طال انتظاره، يمثّل تقدمًا كبيرًا في مجال العلوم، وصحة الطفل، ومكافحة الملاريا".

وأوضح أن "استخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات المعتمدة للوقاية من الملاريا، يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأطفال كل عام".

وأوصت الصحة العالمية باستخدام اللقاح من أجل حماية الأطفال من الإصابة بالملاريا المميتة، المعروفة باسم المتصورة المنجلية "Plasmodium falciparum". ويُنصح بإعطائه على 4 جرعات للأطفال بدءًا من عمر 5 أشهر.

والملاريا مرض طفيلي تنقله أنثى البعوض "Anapheles" وبغض النظر، إذا كان تفادي الإصابة بالمرض أو معالجته ممكنة، تبقى الملاريا إحدى المسبّبات الأولى لمرض الأطفال ووفاتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يفارق الحياة أكثر من 260 ألف طفل دون الخامسة سنويًا.

ويعمل اللقاح على وقف نمو طفيلية البعوض وتكاثرها في الكبد قبل انتقالها، على نحو طبيعي، إلى دم المريض.

وأظهرت التجارب السريرية أن اللقاح يقدّم حماية بنسبة 39% ضد الملاريا لدى الأطفال حديثي الولادة، بين الـ17 شهرًا والـ5 سنوات. لكن دراسات أخرى رأت أن فعالية اللقاح تتدنّى مع مرور الوقت.

وأعرب مدير عام الصحة العالمية في سلسلة تغريدات متّصلة على حساب المنظمة على تويتر، أمس الأربعاء، عن ارتياحه للتوصية، قائلًا إن "هذا اللقاح طُوّر في أفريقيا، من قبل علماء أفارقة".

وشكر كل من شارك في تطويره على مدى الثلاثين سنة الماضية، مضيفًا: "اليوم، غيّر لقاح RTS,S ضد الملاريا مجرى تاريخ الصحة العامة، بعد العمل على تطويره لأكثر من 30 عامًا".

وقال أدهانوم جيبرييسوس: "ما زالت الطريق أمامنا طويلة جدًا، لكننا قطعنا شوطًا طويلًا".

من جهتها، علّقت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "على مدى قرون، ظلت الملاريا تؤرق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، متسبببة بمعاناة كبيرة".

وتابعت: "لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعّال للملاريا، والآن، لأول مرة على الإطلاق، لدينا لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع"، ومؤكدة أنّ "توصية اليوم تقدّم بصيص أمل للقارة التي تتحمّل العبء الأكبر من المرض، ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا حتى ينموا بصحة جيدة".