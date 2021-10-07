مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعي والد "حارس الملوك": خدم بإخلاص وتفانٍ

وكالات:

نعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اللواء بداح الفغم والد اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم المعروف بحارس الملوك، ووصفه بأنه "رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان".

ودعا مدير مكتب ولي العهد السعودي للواء بداح الفغم وابنه بالرحمة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.

رحل عنّا اليوم رجل خدم وطنه بإخلاص وتفانٍ اللواء #بداح_الفغم

فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجمعه وابنه عبدالعزيز في مستقر رحمتك يا رب العالمين..



خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون#بداح_الفغم_في_ذمه_الله pic.twitter.com/cfwogu1ybH — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 6, 2021

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر تويتر: "اللهم أبدلهُ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم عبدك اللواء/ بداح بن عبدالله الفغم، اللهم أبدلهُ داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهُم اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفواً وغفراناً pic.twitter.com/33Ee8bnZh0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 6, 2021

واللواء بداح الفغم الذي توفي أمس الأربعاء بعد صراع المرض عمل مرافقا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة امتدت إلى 30 عامًا.

جاءت االوفاة بعد ايام من الذكرى الثانية لوفاة نجله عبدالعزيز الفغم، الذي وافته المنية في إطلاق نار بمدينة جدة في 28 سبتمبر 2019.