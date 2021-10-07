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مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعي والد "حارس الملوك": خدم بإخلاص وتفانٍ

10:51 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعي والد "حارس الملوك": خدم بإخلاص وتفانٍ

اللواء بداح الفغم

وكالات:

نعى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اللواء بداح الفغم والد اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم المعروف بحارس الملوك، ووصفه بأنه "رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان".

ودعا مدير مكتب ولي العهد السعودي للواء بداح الفغم وابنه بالرحمة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبر تويتر: "اللهم أبدلهُ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا".

واللواء بداح الفغم الذي توفي أمس الأربعاء بعد صراع المرض عمل مرافقا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة امتدت إلى 30 عامًا.

جاءت االوفاة بعد ايام من الذكرى الثانية لوفاة نجله عبدالعزيز الفغم، الذي وافته المنية في إطلاق نار بمدينة جدة في 28 سبتمبر 2019.

بداح الفغم حارس الملوك مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبدالعزيز الفغم السعودية

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