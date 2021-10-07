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ألمانيا تستعيد 8 من "نساء داعش" و23 طفلًا

10:34 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
ألمانيا تستعيد 8 من "نساء داعش" و23 طفلًا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

أعادت الحكومة الألمانية 8 نساء يزعم أنهن غادرن البلاد قبل سنوات للانضمام إلى تنظيم داعش.

وهبطت رحلة طيران عارض على متنها النساء الألمانيات وأبنائهن الـ 23 قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس (22:00 بتوقيت جرينتش) في مطار فرانكفورت.

وكانت النساء هؤلاء تعشن في معسكر روج في شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة الأكراد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العديد من النساء العائدات احتجزن لدى هبوطهن.

وكان على متن الطائرة ثلاث نساء أخريات وأبنائهن الـ 14 الذين أعادتهم الدنمارك.

وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجيستي وساعدت السلطات الكردية في التحضير لعملية الإعادة إلى الوطن.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن النساء تتراوح أعمارهن بين 30 و38 عاما وأن بعضهن محتجزات في مراكز احتجاز مع أبنائهن منذ سنوات.

وأعادت ألمانيا نساء من أراضي كانت تتبع داعش من قبل، لكن هذه أكبر عملية حتى الآن، وفقا لصحيفة "بيلد".

ومثُلت العديد من العائدات السابقات بالفعل أمام المحكمة في ألمانيا للاشتباه في قيامهن بأنشطة إرهابية وتهم أخرى.

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