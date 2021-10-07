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روسيا وإيران تبحثان تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا

08:57 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
روسيا وإيران تبحثان تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا

أرشيفية

موسكو (أ ش أ)
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي سبل حل الأزمة وتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء دراسة الوضع الحالي في سوريا، ومهام تعزيز العملية السياسية وتقديم مساعدات إنسانية شاملة للسوريين، على النحو المتوخى في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و 2585.
وأضافت أن نائب وزير الخارجية الروسي تطرق إلى عدد من القضايا العاجلة على جدول الأعمال الإقليمي الذي لا يزال قيد نظر مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في الوضع في أفغانستان واليمن.

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